Of'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Uygun ise yerli üretimin önemini anlatan programlar dolayısıyla öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Kaymakam Demirer, programları çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu, Of Fen Lisesi ve 28 Şubat İlkokulu'nda organize edilen programlara, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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