Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

        Trabzon'un Of ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası törenle kutlandı.

        Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu, Of Fen Lisesi ve 28 Şubat İlkokulu'nda organize edilen programlara, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Yörede yetiştirilen ürünlerden hazırlanan yiyeceklerin ikram edildiği etkinliklerde, öğrenciler gösteri sundu.

        Kaymakam Demirer, programları çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

        Uygun ise yerli üretimin önemini anlatan programlar dolayısıyla öğretmen ve öğrencileri kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Geçmişten Günümüze Sağlık Yönetimi" paneli düzenlendi
        Trabzon'da "Geçmişten Günümüze Sağlık Yönetimi" paneli düzenlendi
        Acil tıp teknisyeni iş hayatının stresini Karadeniz'de zıpkınla balık avlay...
        Acil tıp teknisyeni iş hayatının stresini Karadeniz'de zıpkınla balık avlay...
        Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor
        Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor
        Tunuslu eşiyle 5 ay evli kaldı, 2 yıldır boşanamıyor
        Tunuslu eşiyle 5 ay evli kaldı, 2 yıldır boşanamıyor
        Trabzonlu gençlerin dezenformasyon temalı kısa filminin galası yapıldı
        Trabzonlu gençlerin dezenformasyon temalı kısa filminin galası yapıldı