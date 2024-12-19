Akçaabat'ta aronyadan elde edilen boya halılarda kullanıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aronyadan elde edilen boya ile halı dokumada kullanılan iplikler boyandı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçahasat Tesislerinde işlenen aronya bitkisinin atıklarından elde edilen doğal boya ile halı dokuma kursundaki iplikler boyandı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kursu ziyaret ederek, kurs eğitmeni Ülker Tosun'dan bilgi aldı.