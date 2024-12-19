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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u deplasmanda 33-27 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:23
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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u deplasmanda 33-27 yendi.

        Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 16-9 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da etkili mücadelesini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 33-27 galip ayrıldı.

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