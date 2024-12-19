Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u deplasmanda 33-27 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u deplasmanda 33-27 yendi.
Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 16-9 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili mücadelesini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 33-27 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.