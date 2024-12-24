Kore gazisi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Albayrak'ın tabutuna sarılı Türk bayrağı ise daha sonra aile fertlerine teslim edildi.

Babasının da İstiklal Savaşı gazisi olduğu öğrenilen Albayrak'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli Sarıcak'ta 1996'da şehit olan Kazım Albayrak'ın, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden babası Ali Paşa Albayrak için ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.