Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı

        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, teknik direktör Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda hakaret içerikli paylaşım ve yorum yapanlar hakkında hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, teknik direktör Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda hakaret içerikli paylaşım ve yorum yapanlar hakkında hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

        Ertürk, yaptığı açıklamada, Sipay Bodrum ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımların tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hukuk Kurulumuz tarafından eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır. Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nde saha çalışmalarına başlandı
        Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nde saha çalışmalarına başlandı
        Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlarl...
        Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlarl...
        Trabzon'da "Ön Muhasebeci Meslek Edindirme Kursu" düzenlenecek
        Trabzon'da "Ön Muhasebeci Meslek Edindirme Kursu" düzenlenecek
        İş yerinde kavga ettiği arkadaşından özür dileme ve LÖSEV'e bağış şartıyla...
        İş yerinde kavga ettiği arkadaşından özür dileme ve LÖSEV'e bağış şartıyla...
        Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde en golcü Banza oldu
        Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde en golcü Banza oldu
        Otizmli 11 yaşındaki Yusuf'un yazdığı hatlar görenleri şaşırtıyor
        Otizmli 11 yaşındaki Yusuf'un yazdığı hatlar görenleri şaşırtıyor