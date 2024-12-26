Kars'ta market sahibinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Kars'ta market sahibinin iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

İş yeri sahibi Volkan Budak'ın Mart 2023'te hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Eray Topçu ve Ferhat Budak, Kars Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eray Topçu, savunmasında, firari sanık Mehmet Davut Budak'ın, Kars'ın Digor ilçesinde sigara almak için bir markete girdiğini, kendisinin de araçta onu beklediğini anlattı. Budak'ın kısa süre sonra araca binmesinin ardından olay yerinden ayrıldıklarını belirten Topçu, silah sesi duymadığını ileri sürdü. Sanık Ferhat Budak ise firari sanık kardeşi Mehmet Davut Budak ile akrabası maktul arasında husumet olup olmadığını bilmediğini beyan etti.