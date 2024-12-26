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        Kars'ta market sahibinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kars'ta market sahibinin iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:35
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        Kars'ta market sahibinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kars'ta market sahibinin iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

        İş yeri sahibi Volkan Budak'ın Mart 2023'te hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Eray Topçu ve Ferhat Budak, Kars Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Eray Topçu, savunmasında, firari sanık Mehmet Davut Budak'ın, Kars'ın Digor ilçesinde sigara almak için bir markete girdiğini, kendisinin de araçta onu beklediğini anlattı.

        Budak'ın kısa süre sonra araca binmesinin ardından olay yerinden ayrıldıklarını belirten Topçu, silah sesi duymadığını ileri sürdü.

        Sanık Ferhat Budak ise firari sanık kardeşi Mehmet Davut Budak ile akrabası maktul arasında husumet olup olmadığını bilmediğini beyan etti.

        Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatlarının beyanının ardından, firari sanıklar Mehmet Davut Budak ve Vedat Bartık'ın yakalanma kararının devamına, duruşmaya katılmayan sanık Ozan Bozyel'in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine, Eray Topçu hakkındaki adli kontrol kararına da bulunduğu ili terk etmeme şartının eklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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