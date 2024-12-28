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        Angolalı oyuncu, bacağını kaybetmesine rağmen futboldan kopmadı

        ENES SANSAR - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 32 yaşındaki Angolalı oyuncusu Manuel Chiquete, antrenmana giderken trafik kazasında bacağını kaybetmesine rağmen futboldan kopmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:31
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        Angolalı oyuncu, bacağını kaybetmesine rağmen futboldan kopmadı
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        ENES SANSAR - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 32 yaşındaki Angolalı oyuncusu Manuel Chiquete, antrenmana giderken trafik kazasında bacağını kaybetmesine rağmen futboldan kopmadı.

        Küçük yaşlarda ülkesinde futbola başlayan Chiquete, 18 yaşındayken kendisini antrenmana götüren annesinin kullandığı otomobil bir araçla çarpıştı. Annesinin hafif yaralarla atlattığı kazada ağır yaralanan Angolalı oyuncu, kaldırdığı hastanede 11 ay tedavi gördü. Sol bacağını kaybeden ve bir süre futboldan uzak kalan Chiquete, üniversitede okuduğu sırada ampute futbol oynayan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine tekrar futbola döndü.

        Ampute futbolcu, kısa süre içerisinde başarılarıyla göz doldururken Angola Milli Takımı'na davet edildi ve milli forma altında 2018 yılında dünya şampiyonluğu, 2022 yılında da dünya ikinciliği yaşadı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Faruk Kuduban'ın dikkatini çeken orta saha oyuncusu Chiquete, aldığı teklifi değerlendirerek bordo-mavili renklere katıldı.

        - "Engelli olduktan sonra hayat bitmiyor, yaşamaya devam ediyoruz"

        Manuel Chiquete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolu çok sevdiğini ve en büyük korkusunun bu spordan uzaklaşmak olduğunu belirterek, "Futbolu çok seviyordum, bir türlü uzaklaşmak istemiyordum. Kazadan sonra çok ağladım. 'Ne olur anne böyle bir şey yapmayın.' dedim ama 11 ay sonra kabul ettim, ampute oldum." diye konuştu.

        Engellilerin sporla ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen Chiquete, şunları kaydetti:

        "Engelli olduktan sonra hayat bitmiyor, yaşamaya devam ediyoruz. Biz bu dünyaya bir kere geldik, ikinci kere yaşamayacağız. Bir ayak, bir kol yok olabilir ama mutlu bir şekilde yaşayabiliriz. Bir ayak yok ama yine de başarılı insanlar olabiliriz. En sevdiğimiz şeyi yapabiliriz, örneğin futbol oynamak gibi. Ben futbolu çok seviyordum. Allah bana futbol oynamam için ikinci şans verdi. Hayat devam ediyor, her şeye rağmen mutlu olabiliriz."

        Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve teknik direktör Kuduban'a teşekkür eden Chiquete, Trabzon'da çok mutlu olduğunu anlattı.

        Hayatta şükredecek çok şeyi olduğunu aktaran Chiquete, "Çok şükür gözlerimiz var görüyoruz, nefes alıyoruz, yaşıyoruz. Yemek var, su var, bir takımımız var burada. Çok şükür herkes bizim yanımızda, başkan destekliyor. Faruk hoca hiç vazgeçmiyor bizden. Ben sanki bir tek ayakla yaşamak için bu dünyaya geldim. Benim için bir şey değişmiyor ve hayat normal devam ediyor. Ülkemde başarılar yaşadım ama Trabzon Büyükşehir Belediyesi formasıyla da inşallah ligde şampiyonluk yaşayacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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