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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:40
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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Futbolcular, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Topa sahip olma çalışması ile devam eden antrenman, aerobik koşu ve taktik çalışmasıyla tamamladı.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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