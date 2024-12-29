Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenmana, tedavlerine devam edilen Stefan Savic, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, Pedro Malheiro ile Denis Draguş katılmadı. Sakatlığı geçen Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Isınmanın ardından pas çalışması yapan bordo-mavililer, aerobik kondisyonla antrenmanı tamamladı.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Reeder Samsunspor ile 4 Ocak Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
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