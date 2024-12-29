Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Reeder Samsunspor ile 4 Ocak Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenmana, tedavlerine devam edilen Stefan Savic, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, Pedro Malheiro ile Denis Draguş katılmadı. Sakatlığı geçen Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.

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