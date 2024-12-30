Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan yeni yıl mesajı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, 2025 yılının halka ve bütün insanlığa barış, mutluluk getirmesini temenni etti.

2024 yılında Ortahisar ve Trabzon için büyük umutlar yeşerttiklerini aktaran Kaya, "Dayanışmamızı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü daha da güçlendirmemiz gereken yeni bir yıla giriyoruz. Güzel ülkemizin güzel insanları ile el ele vererek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, hiçbir olumsuzluk yoktur. Yeter ki umutlarımızı kaybetmeyelim. Hep birlikte bütün olumsuzlukların, zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.