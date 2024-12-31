KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan yeni yıl mesajı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çuvalcı, mesajında, acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılın daha geride bırakılarak 2025'e adım atıldığını belirtti.

KTÜ için 2024'ün bilim, eğitim ve toplum odaklı çalışmaların meyvelerinin toplandığı, geleceğe güvenle bakılan bir yıl olduğuna işaret eden Çuvalcı, "Yeni yıl, yeni başlangıçları ve daha büyük hedefleri beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda, bilimsel araştırmalarımızı güçlendirmeye, eğitimdeki öncülüğümüz ve topluma hizmet etme misyonumuz çerçevesinde emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.