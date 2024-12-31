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        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan yeni yıl mesajı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:13
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        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan yeni yıl mesajı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Çuvalcı, mesajında, acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılın daha geride bırakılarak 2025'e adım atıldığını belirtti.

        KTÜ için 2024'ün bilim, eğitim ve toplum odaklı çalışmaların meyvelerinin toplandığı, geleceğe güvenle bakılan bir yıl olduğuna işaret eden Çuvalcı, "Yeni yıl, yeni başlangıçları ve daha büyük hedefleri beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda, bilimsel araştırmalarımızı güçlendirmeye, eğitimdeki öncülüğümüz ve topluma hizmet etme misyonumuz çerçevesinde emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Çuvalcı, Filistin'de yaşanan insani trajedinin dünyanın vicdanını derinden yaraladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "KTÜ olarak barış ve adaletin egemen olduğu bir dünyanın inşası için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. İnsan haklarına saygının, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir gelecek dileğiyle Filistin halkının acısını yürekten paylaşıyor, günbegün devam eden İsrail katliamı ve barbarlığının bir an önce sona ermesini diliyoruz. Dualarımız mazlum Filistin halkı ile. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimiz bir yıl olması dileğiyle."

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