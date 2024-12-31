Trabzon'da "Asırlık Bilge Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu yarışma düzenlenecek

Üstündağ, lise öğrencilerinin yarışma sayesinde Sezgin'i yakından tanıma fırsatı bulacağına işaret ederek, "Yarışmaya 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılmasını bekliyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüllerimiz olacak. Birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altın verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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