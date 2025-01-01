Of'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

İlçeye bağlı Bölümlü ve Çataldere mahallesine ulaşımın sağlandığı yolun bir bölümüne, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.

Trabzon'un Of ilçesinde heyelan dolayısıyla iki mahalleye ulaşımı sağlayan yol kapandı.

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