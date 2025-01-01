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        Of'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Trabzon'un Of ilçesinde heyelan dolayısıyla iki mahalleye ulaşımı sağlayan yol kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:48 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:48
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        Of'ta heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
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        Trabzon'un Of ilçesinde heyelan dolayısıyla iki mahalleye ulaşımı sağlayan yol kapandı.

        İlçeye bağlı Bölümlü ve Çataldere mahallesine ulaşımın sağlandığı yolun bir bölümüne, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.

        Yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı, yeni heyelan tehlikesine karşı tedbirlerin alınmasının ardından bölgede çalışma yapılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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