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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek hedeflerini anlattı:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hedeflerinin Trabzonspor'u sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da saygı duyulan bir markası haline getirmek olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:32
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek hedeflerini anlattı:
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hedeflerinin Trabzonspor'u sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da saygı duyulan bir markası haline getirmek olduğunu belirtti.

        Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, kulübün geleceğine yön verecek önemli bir süreci geride bıraktıklarını, gerçekleştirilen kongrenin yalnızca bir seçim değil, Trabzonspor'un tarihine ışık tutan, köklü değerlerine sahip çıkan ve aynı zamanda çağdaş bir vizyonla geleceğini yeniden inşa etme iradesinin tezahürü olduğunu vurguladı.

        Ortak amaçlarının bu büyük davayı daha da ileriye taşımak olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor yalnızca bir spor kulübü değildir. Burası bir kentin hayalleri, bir toplumun kimliği ve kuşaktan kuşağa aktarılan aidiyetin adıdır. Bu gerçeği unutmadan, geleceği inşa etme yolunda birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Trabzonspor’un tarihindeki en büyük başarılar, dayanışma ruhuyla yükselmiştir. Şimdi ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım aynı bilinçle kulübümüzü daha sağlam temeller üzerinde yükseğe taşımak için yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Yarınlarımızın temel taşları, sürdürülebilir bir yapı anlayışıdır. Bugünden itibaren hem sportif hem finansal disiplin hem de profesyonel yönetim ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla Trabzonspor'u hak ettiği zirveye taşımanın organizasyonunu sağlamak zorundayız."

        Dönemsel başarıdan ziyade kulübün itibarını ve gücünü nesiller boyu koruyacak bir sisteme kavuşacaklarına dikkati çeken Doğan, "Fikir ayrılıkları elbette olacaktır ancak nihayetinde hepimizin ortak paydası Trabzonspor'dur. Camiamızdan beklentimiz bu büyük davaya katkı sunması, Trabzonspor'un değerlerini yüceltmesidir. Çünkü Trabzonspor ancak tüm parçalarının bir araya gelmesiyle büyüyen bir bütündür." ifadesini kullandı.

        -"MHK'nin yapısal olarak yeniden inşası şarttır"

        Türk futbolunun sistemsel sorunlarını göz ardı edemeyeceklerine değinen Doğan, şöyle devam etti:

        "Hakem hataları kulüplerin emeğini gölgeleyen, adaletine duyulan güveni zedeleyen bir sorun haline gelmiştir. Trabzonspor, bu yanlışların bedelini defalarca ödemiştir. Artık bu düzende köklü değişiklikler yapılması kaçınılmazdır. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kuruluna açık bir çağrıda bulunuyorum. Türk futbolunun temiz bir geleceğe kavuşması için öncelikle MHK'nin yapısal olarak yeniden inşası şarttır. Mevcut hakemlik sistemi, tarafsızlık ve liyakatten uzak yapısıyla sürdürülemez bir durumdadır. Futbol dünyası, imrenerek seyrettiğimiz Premier Lig standartlarında, profesyonel, tarafsız ve yetkin bir hakem organizasyonuna kavuşmayı hak ediyor."

        Daha adil ve şeffaf bir futbol düzeni kurmanın tüm futbol paydaşlarının ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Doğan, Trabzonspor olarak bu sistemin değişmesi için kararlı mücadelelerini her platformda sürdüreceklerini vurguladı.

        - "Gelecek Trabzonspor için daha parlak olacaktır"

        Doğan, Trabzonspor'u sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da saygı duyulan bir markası haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu büyük camianın sahip olduğu enerji ve inanç tüm zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayacak en güçlü kaynaktır. Bizler yalnızca kulüp için değil, bu güzide kulübün temsil ettiği değerler için de çalışıyoruz. Hedefimiz Trabzonspor'u sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da saygı duyulan bir markası haline getirmektir. Gelecek, Trabzonspor için daha parlak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Aynı ideal etrafında kenetlenmek gerektiğine işaret eden Doğan, "Trabzonspor bir ruhtur ve bu ruh bizler çalıştıkça, inandıkça ve dayanışma içinde kaldıkça asla sönmeyecektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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