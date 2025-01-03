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        Trabzon'da geçen yıl 8 bin 957 işletme denetlendi

        Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl 8 bin 957 iş yeri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:06
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        Trabzon'da geçen yıl 8 bin 957 işletme denetlendi
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        Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl 8 bin 957 iş yeri denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, kentte gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik yapılan denetimleri değerlendirdi.

        Kaplan, il sınırları içerisinde 8 bin 714 gıda ve 243 yem olmak üzere 8 bin 957 işletme bulunduğuna değinerek, "İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan 107 kontrol görevlisi tarafından bu işletmelerde 11 bin 105 denetim yapıldı." ifadesini kullandı.

        Güvenilir gıdaya erişim için üretim, dağıtım, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yaptıklarına işaret eden Kaplan, kontrollerde 1199 numune alındığını vurguladı.

        Kaplan, "Alo 174" hattına ise 460 başvuru geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "438 başvuru incelenerek sonuçlanırken, 22 başvuru işlemleri devam ediyor. Alo 174 bildirimlerinde 36 işletmeye de idari para cezası uygulanıyor. 2024 yılı içerisinde gıda işletmelerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdik ve özellikle tüketiciyi aldatma, taklit ve tağşiş konularında yoğun denetimler yaptık. Bu denetimlerde gıda işletmesine idari para cezası uyguladık. Yıl içerisinde yapılan denetimlerde 136 gıda işletmesine toplam 10 milyon 645 bin 935 lira tutarında idari para cezası uygulandı."

        Kaplan, tüketicilerin satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini "Alo 174" ve "0501 174 01 74" şikayet hatlarına iletebileceklerini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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