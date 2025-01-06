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        Trabzon'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:46
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        Trabzon'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.

        Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş makinesi tamirhanesine gelen bir kişi, A.G'yi silahla yaraladı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri A.G'yi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırdı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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