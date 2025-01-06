Trabzon'da taksi çalan şüpheli yakalandı

Taksi durağındaki şoförlerden Ömer İskender, olayın ardından durumu polise bildirdiklerini ifade ederek, "30 yıllık şoförüm Yomra'da böyle bir şey yaşamadık. Anahtarlarımız araçlarımızın içerisinde durur." dedi.

Of, Arsin ve Yomra ilçelerindeki kavşaklar ile ara yollarda güvenlik önlemi alan polis, Liman kavşağında durduğu taksideki şüpheliyi gözaltına aldı.

Gürsel Mahallesi'ndeki taksi durağında M.G'ye ait 61 LY 192 plakalı aracın yanına gelen bir kişi, etrafında dolaştığı taksinin yolcu koltuğuna bindi. İçerisinde şoför bulunmayan aracı bir süre sonra çalıştıran şüpheli, taksi durağından hareket etti.

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