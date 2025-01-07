Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek.
Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Savic'in sakatlığı bulunuyor.
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