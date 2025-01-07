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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:57
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'u konuk edecek
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek.

        Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.

        Bordo-mavili takımda Savic'in sakatlığı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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