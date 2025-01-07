Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Dart Şampiyonu takımları ödüllendirildi

        Trabzon Dart Şampiyonu olan Cumapazarı Ortaokulu takımları ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Dart Şampiyonu takımları ödüllendirildi
        ABONE OL

        Trabzon Dart Şampiyonu olan Cumapazarı Ortaokulu takımları ödüllendirildi.

        Yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde şampiyon olan okulun Müdürü Mustafa Akyıldız, Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Karadağ ve öğrenciler, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nu ziyaret etti.

        Kabahasanoğlu, tebrik ettiği öğrencileri ödüllendirdi.

        Akademik başarı kadar sosyal, kültürel ve sportif başarının da önemli olduğuna işaret eden Kabahasanoğlu, "Öğrencilerimizi, sağlıklı, mutlu, kendilerine güvenen ve toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içindeyiz." dedi.

        Şampiyon takımlar, Ordu'da düzenlenecek bölge finalinde mücadele edecek.

        Öte yandan ilçede Şehit Ekrem Ekşi Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi.

        Of Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce Of Spor Salonu'nda organize edilen ve 14 takımın katıldığı turnuva, yaklaşık bir ay sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de fındık ihracatında artış
        Karadeniz'de fındık ihracatında artış
        Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor
        Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor
        Trabzon'un fındık ihracatı 2024'te 836,5 milyon dolara ulaştı
        Trabzon'un fındık ihracatı 2024'te 836,5 milyon dolara ulaştı
        Trabzonsporlu efsaneleri yetiştiren mahallede genç yetenekler meşin yuvarla...
        Trabzonsporlu efsaneleri yetiştiren mahallede genç yetenekler meşin yuvarla...
        Trabzon'da görme engelliler şiir dinletisine türkülerle renk katacak
        Trabzon'da görme engelliler şiir dinletisine türkülerle renk katacak
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'u konuk edecek
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'u konuk edecek