Trabzon Dart Şampiyonu takımları ödüllendirildi
Trabzon Dart Şampiyonu olan Cumapazarı Ortaokulu takımları ödüllendirildi.
Trabzon Dart Şampiyonu olan Cumapazarı Ortaokulu takımları ödüllendirildi.
Yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde şampiyon olan okulun Müdürü Mustafa Akyıldız, Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Karadağ ve öğrenciler, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nu ziyaret etti.
Kabahasanoğlu, tebrik ettiği öğrencileri ödüllendirdi.
Akademik başarı kadar sosyal, kültürel ve sportif başarının da önemli olduğuna işaret eden Kabahasanoğlu, "Öğrencilerimizi, sağlıklı, mutlu, kendilerine güvenen ve toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içindeyiz." dedi.
Şampiyon takımlar, Ordu'da düzenlenecek bölge finalinde mücadele edecek.
Öte yandan ilçede Şehit Ekrem Ekşi Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi.
Of Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce Of Spor Salonu'nda organize edilen ve 14 takımın katıldığı turnuva, yaklaşık bir ay sürecek.
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