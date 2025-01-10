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        Kadın Boks Milli Takımı, yeni başarılara odaklandı

        GÖKTUĞ ERGÜN - 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 gümüş, bir bronz madalya kazanma başarısını gösteren Kadın Boks Milli Takımı, yeni altın madalyalar için kamp çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:05
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        Kadın Boks Milli Takımı, yeni başarılara odaklandı
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        GÖKTUĞ ERGÜN - 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 gümüş, bir bronz madalya kazanma başarısını gösteren Kadın Boks Milli Takımı, yeni altın madalyalar için kamp çalışmalarını sürdürüyor.

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da martta düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlılar, Paris'te yakaladığı ivmeyi burada da devam ettirmek istiyor.

        Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya başarısı gösteren Buse Naz Çakıroğlu ile Hatice Akbaş, uluslararası organizasyonlarda yeni madalyaları Türkiye'ye getirmek için Trabzon'da hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

        Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine, takım ve bireysel olarak dünya şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

        Sürmeneli, şampiyonada güzel sonuçlar elde etmeyi umduklarını belirterek, "En büyük hedefimiz takım olarak 2028 Los Angeles'i hedefliyoruz. Hocalarımız bize '3,5 senelik kampa hazır mısınız?' diye söyledi. Tabii aralarda dünya ve Avrupa şampiyonaları olacak, bunlarda da en iyi sonuçları elde etmek istiyoruz." dedi.

        - Buse Naz Çakıroğlu: "Şimdiden 2028 Olimpiyatları için çalışmaya başladık"

        Bireysel olarak yaklaşık bir aydır kampta olduğunu belirten Buse Naz Çakıroğlu ise olimpiyat oyunlarının ardından takım olarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenerek dünya şampiyonası için yeniden kampa girdiklerini kaydetti.

        Olimpiyatlar sonrası aynı motivasyonla dünya şampiyonası hazırlıklarına başladıklarını aktaran Çakıroğlu, "Bundan sonra da önümüzde bir dünya şampiyonası var. Tabii uzun vadede bir olimpiyat daha görmek istiyoruz hep beraber. Şimdiden 2028 Olimpiyatları için çalışmaya başladık." diye konuştu.

        Çakıroğlu, dünya şampiyonu olmak için Sırbistan'a gideceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Daha önce takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Sonrasında Avrupa Oyunlarına hazırlık sürecimizde kota bizim için daha önemli olduğundan, son dünya şampiyonasında bulunmadık kendi kararımızla. O yüzden tekrar bir dünya şampiyonasına bu ekiple katılıp en azından orada yine 3-4 tane altın almak istiyoruz."

        - Hatice Akbaş: "Bireysel olarak da tabii ki altın madalya istiyorum"

        Hatice Akbaş da altın madalyaya takımın hasret olduğunu belirterek, "Güzel bir şekilde hazırlanmaya başladık, istekliyiz. 2 yıl oldu dünya şampiyonasında olmayalı. En son olimpiyatlarda yine güzel bir başarı sağladık. Oradan aldığımız ivmeyle de dünya şampiyonasında kadın takımı olarak yine güzel bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Bireysel olarak da tabii ki altın madalya istiyorum." dedi.

        Olimpiyat final müsabakasında kaybettiği Çinli rakibi Yuan Chang ile tekrar karşılaşmak istediğini anlatan Akbaş, "Eksiklerimizi de görmüş oldum. Şu an zaten ona göre çalışıyoruz. Olimpiyatta final oynadığım için kendi adıma iyi olduğumun farkındayım. Eksik olduğum yerlerde nasıl daha iyi olabilirim onun üzerine çalışıyoruz. İnşallah da Çinli rakibimle denk geliriz, bir maç daha atmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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