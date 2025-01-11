Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:50 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

        Papara Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        30 yıl sonra intikamını aldı
        30 yıl sonra intikamını aldı
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Trabzon'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzonspor ile Antalyaspor 57'nci randevuda
        Trabzonspor ile Antalyaspor 57'nci randevuda
        Doğu Karadeniz'deki yapı stokunun depreme hazır hale getirilmesi uyarısı
        Doğu Karadeniz'deki yapı stokunun depreme hazır hale getirilmesi uyarısı
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile iki üniversite arasında iş birliği prot...
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile iki üniversite arasında iş birliği prot...