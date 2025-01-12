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        Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Corendon Alanyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:13
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        Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Corendon Alanyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Teknik direktör Şenol Güneş, savunmanın solunda son antrenmanda sakatlanan Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı'ya görev verirken Barisic'i yine yedek soyundurdu. Ozan Tufan'ı yedek kulübesine çeken Güneş, kupa maçında ikinci yarı görev verdiği Nwakaeme'yi 11'de sahaya sürdü.

        Trabzonspor'da İspanya'da tedavi olduktan sonra Trabzon'a dönerek hafta içinde çalışmalara katılan Stefan Savic'i kadroya dahil etmedi. Sakatlığı devam eden Denis Duraguş ve Arif Boşluk da maç kadrosunda yer almadı.

        - Okay Yokuşlu kadroda

        Trabzonspor'da en son 9 Kasım'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Okay Yokuşlu, iyileşmesinin ardından kadroya dahil edildi.

        Ligde 6 maç aradan sonra tekrar maç kadrosuna dahil edilen futbolcu, yedek kulübesinde yer aldı.

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

        Bordo-mavili oyuncular, maç öncesi ısınmaya namağlup şampiyon olarak tamamlanan 1976-77 sezonunun anısını yaşatan retro çubuklu formalar ile çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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