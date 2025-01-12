Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Corendon Alanyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, savunmanın solunda son antrenmanda sakatlanan Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı'ya görev verirken Barisic'i yine yedek soyundurdu. Ozan Tufan'ı yedek kulübesine çeken Güneş, kupa maçında ikinci yarı görev verdiği Nwakaeme'yi 11'de sahaya sürdü.

Trabzonspor'da İspanya'da tedavi olduktan sonra Trabzon'a dönerek hafta içinde çalışmalara katılan Stefan Savic'i kadroya dahil etmedi. Sakatlığı devam eden Denis Duraguş ve Arif Boşluk da maç kadrosunda yer almadı.

- Okay Yokuşlu kadroda

Trabzonspor'da en son 9 Kasım'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Okay Yokuşlu, iyileşmesinin ardından kadroya dahil edildi.

Ligde 6 maç aradan sonra tekrar maç kadrosuna dahil edilen futbolcu, yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

Bordo-mavili oyuncular, maç öncesi ısınmaya namağlup şampiyon olarak tamamlanan 1976-77 sezonunun anısını yaşatan retro çubuklu formalar ile çıktı.