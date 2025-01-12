Trabzonspor- Antalyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Seyircimizin desteği, oyuncularımızın gayreti ile hak edilen bir galibiyet oldu. Umarım ki bunu seri haline dönüştürürüz." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya çıktıklarında duygularının ve oyun anlayışlarının ilk 15 dakika olumsuz olduğunu ancak ondan sonra tamamında oyunda hakim olarak rakipleri karşısında farklı bir skorla kazandıklarını belirtti.

Bütün oyuncularını tebrik eden Güneş, şöyle devam etti:

"Hem mutlu oldular, mutluluğu hak ettiler hem de umut verdiler. Bu zaten istediğimiz bir şeydi. Hem gol yemedik hem fazla gol attık. Bazı değişimlerin de oyuncu üzerinde olumlu katkı yaptığını düşünüyorum. Özellikle Pedro'nun 3 gol atması sevindirici. Ben de dışarıya aldım onu '3 tane niye attın, daha önce niye atmadın' diye. Öyle bir oyuncu oldu zaten. Güzel goller attı hem kafayla hem ayakla, katılımı iyi, savunmada iyi. Ama önde de Visca da çok iyi işler yaptı. Oyun katkısı olarak solda Tony yaşlarına ve tecrübelerine rağmen katkıları iyiydi. Bütün takım aslında olumluydu, ilk 15 dakikada tam tersine uyurgezerdik. Top kaybı yaptık geride her rakibin çıkışında karşılayamadık. Ama diğer taraftan gol yemeden kazanmak önemliydi."

İyi sonuçları devam ettirmek istediklerini kaydeden Güneş, "Umarım ki bunu seri haline dönüştürürüz. Nasıl daha önce kaybettiğimiz maçları geride bıraktık şimdi de kazanılan maçı geride bırakacağız. Oyun olarak neyi iyi, neyi kötü yaptığımızı biliyoruz. Yani doğruyu yanlışı biliyoruz. Oradan mesafe alırsak çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yani her gün yenilenmek lazım. Sivas maçının yeniden bir başlangıç olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

-Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olacağı haberleri

Güneş, Galatasaray'a transferi gündeme gelen Eren Elmalı ile görüştüğünü belirterek, "Transferle ilgili gündeme geldiğinde de geçen hafta konuştum kendisiyle, böyle bir şeyin var olduğunu söyledi. Kulüp tarafından da duydum. Benim düşüncemi soruyorsanız, söyleyeceğim şey şu: benim mukaveleli oyuncum şu anda sahada olmalı. Oranın da en iyisi durumundaysa oynatırım onu. Milli takım oyuncusu." dedi.