Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Seyircimizin desteği, oyuncularımızın gayreti ile hak edilen bir galibiyet oldu. Umarım ki bunu seri haline dönüştürürüz." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Seyircimizin desteği, oyuncularımızın gayreti ile hak edilen bir galibiyet oldu. Umarım ki bunu seri haline dönüştürürüz." dedi.
Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya çıktıklarında duygularının ve oyun anlayışlarının ilk 15 dakika olumsuz olduğunu ancak ondan sonra tamamında oyunda hakim olarak rakipleri karşısında farklı bir skorla kazandıklarını belirtti.
Bütün oyuncularını tebrik eden Güneş, şöyle devam etti:
"Hem mutlu oldular, mutluluğu hak ettiler hem de umut verdiler. Bu zaten istediğimiz bir şeydi. Hem gol yemedik hem fazla gol attık. Bazı değişimlerin de oyuncu üzerinde olumlu katkı yaptığını düşünüyorum. Özellikle Pedro'nun 3 gol atması sevindirici. Ben de dışarıya aldım onu '3 tane niye attın, daha önce niye atmadın' diye. Öyle bir oyuncu oldu zaten. Güzel goller attı hem kafayla hem ayakla, katılımı iyi, savunmada iyi. Ama önde de Visca da çok iyi işler yaptı. Oyun katkısı olarak solda Tony yaşlarına ve tecrübelerine rağmen katkıları iyiydi. Bütün takım aslında olumluydu, ilk 15 dakikada tam tersine uyurgezerdik. Top kaybı yaptık geride her rakibin çıkışında karşılayamadık. Ama diğer taraftan gol yemeden kazanmak önemliydi."
İyi sonuçları devam ettirmek istediklerini kaydeden Güneş, "Umarım ki bunu seri haline dönüştürürüz. Nasıl daha önce kaybettiğimiz maçları geride bıraktık şimdi de kazanılan maçı geride bırakacağız. Oyun olarak neyi iyi, neyi kötü yaptığımızı biliyoruz. Yani doğruyu yanlışı biliyoruz. Oradan mesafe alırsak çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yani her gün yenilenmek lazım. Sivas maçının yeniden bir başlangıç olması gerekiyor." şeklinde konuştu.
-Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer olacağı haberleri
Güneş, Galatasaray'a transferi gündeme gelen Eren Elmalı ile görüştüğünü belirterek, "Transferle ilgili gündeme geldiğinde de geçen hafta konuştum kendisiyle, böyle bir şeyin var olduğunu söyledi. Kulüp tarafından da duydum. Benim düşüncemi soruyorsanız, söyleyeceğim şey şu: benim mukaveleli oyuncum şu anda sahada olmalı. Oranın da en iyisi durumundaysa oynatırım onu. Milli takım oyuncusu." dedi.
Oyuncunun transferine ilişkin gelişmeler konusunda da düşüncelerini açıklayan Güneş, " Transfere gelince karşı kulüp teklifi yapabilir, onu kulübe yaparlar, kulüple konuşur ama oyuncuya yapmaması lazım. Burada bana sorarsanız Eren ile ilgili kanaatiniz nedir diye, oyuncu benim oyuncum. Ben gitmesini istemem. Bu yönetim de vermek istemez. Ama oyuncu gitmek istiyorsa o zaman teknik taraftan ekonomik tarafa geçer. Yani gittiği zaman da yeni bir oyuncu almak durumundayız. Bu da bir bedeldir. Alacak kulüp de bunu düşünmelidir." şeklinde konuştu.
Güneş, sadece oyuncuyla konuşmanın doğru olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Başkana da hak veriyorum zaten o tartışılıyor. İşte 'oynayan oyuncuyu niye bırakıyorsunuz?’. Oyuncu gitmek istiyorsa zor durumda kalıyorsunuz. Eğer bir oyuncu gitmek istiyorsa oyuncu gidebilir. Ama onun şartları ekonomiktir, tekniktir. Alacak olan kulüpler de bunları bilmeli. Yoksa böyle kafa karıştırarak yapılan işler doğru değil. Bilmiyorum tabii ne olacak, gelişmeleri bilmiyorum ama ben dün kendisiyle de konuştum, bugün de sordum. Şu anda herhangi sonucu olan bir şey yok. Ama konuşulmuş olduğunu biliyorum, söylendi. Eğer konuşulmuşsa bitmiş olması gerekir. O zaman alacak olan parasını verir kulüp menfaatine bakar, sonra gider kulüp başka oyuncu alır. Birini bırakıp da onun yerine alırken bana bedava oyuncu verseler o zaman ben de para istemem yani. İşin bu tarafı. Benim kendi kanaatim bu."
Güneş, sezon sonu sözleşmesi bitecek Edin Visca konusunda ise, "Onunla konuştuk zaten, kulüple görüşecek. Şu anda bizim oyuncumuz. Ama devam etmek istediğimizi söyledik. Zaten devam etmek istemediğimiz oyuncuları da söyledik. Siz de biliyorsunuz, 4 tane oyuncuya söyledik daha önce. Şu anda herhangi bir elimizde bulunan hiçbir oyuncuya 'seneye devam etmeyeceğiz' demedik. Edin Visca da bizim için değerli bir oyuncu. Çok faydalı." şeklinde konuştu.
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