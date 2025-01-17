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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:35
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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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