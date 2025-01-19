Trabzon'da mahalle yolundaki heyelan kamera tarafından kaydedildi

Heyelan anı, olayı fark ederek bekleyen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Heyelan nedeniyle halen kapalı olan yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

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