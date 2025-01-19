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        Trabzon'da mahalle yolundaki heyelan kamera tarafından kaydedildi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:36
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        Trabzon'da mahalle yolundaki heyelan kamera tarafından kaydedildi
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        Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle halen kapalı olan yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

        Heyelan anı, olayı fark ederek bekleyen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Çardaklı Mahalle Muhtarı Kadir Bakır, AA muhabirine, heyelan nedeniyle kimsenin yaralanmadığını, son günlerde bölgede yağışların etkili olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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