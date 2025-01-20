Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, ikinci kez baba oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kaptanımız Uğurcan Çakır ve değerli eşi Kübra Çakır'ın bugün bir kız çocukları dünyaya geldi. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Uğurcan Çakır ve eşini yürekten kutluyor, Elis adını verdikleri minik yavrularına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.