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        Trabzonspor-Sivasspor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 20:11 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:11
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        Trabzonspor-Sivasspor maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

        Teknik direktör Şenol Güneş, Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan ve hafta içinde bazı antrenmanlarda dinlendirdiği Cham'a yedekler arasında yer verdi.

        Güneş, Cham'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

        - Savic 14 maç sonra kadroda

        Trabzonspor'da en son 19 Eylül'de Bellona Kayserispor ile oynanan maçta görev yapan Stefan Savic, iyileşmesinin ardından maç kadrosuna alındı.

        Ligde son 14 maçta forma giyemeyen Karadağlı oyuncu, 134 gün sonra kadroda yer aldı.

        Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Draguş, Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk, forma giyemedi.

        Bugün ikinci kez baba olan Uğurcan Çakır da takımın kampına katılarak maça çıktı.

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

        Papara Park'ta büyük boşluklar gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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