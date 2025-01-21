Trabzonspor Kadın Komisyonu üyelerinden Asbaşkan Kafkas'a ziyaret
Trabzonspor Kadın Komisyonu üyeleri, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya geldi.
Trabzonspor Kadın Komisyonu üyeleri, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ebru Çolak başkanlığındaki üyeler, Kafkas ve yönetim kurulu ile görüştü.
Kafkas, Trabzonspor'un başarılarında kadın taraftarların desteğinin büyük olduğunu belirterek, kadın üye sayısının artması için komisyondan destek beklediklerini ifade etti.
Kadın Komisyonu Başkanı Çolak da kadın futbolu ve diğer spor branşlarındaki takımlardan yönetim kadrosuna kadar Trabzonspor'un her kademesinde kadınların azami düzeyde yer almasını ve çalışmalar yapmasını hedeflediklerini belirtti.
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