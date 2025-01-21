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        Trabzon'da tarihi mezar taşları temizlendi

        Trabzon'da tarihi mezar taşlarının temizlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:41
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        Trabzon'da tarihi mezar taşları temizlendi
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        Trabzon'da tarihi mezar taşlarının temizlendiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, pilot bölge olarak belirlenen Ortahisar ilçesindeki Sülüklü, İmaret ve Tavanlı mezarlıklarındaki 735 mezar taşının bakımının tamamlandığı belirtildi.

        Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının çalışma programı kapsamındaki projeyle il genelindeki tüm tarihi mezar taşlarının bakım ve temizliğinin yapılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şehrimizdeki mezarlıkların bakım ve onarım çalışmalarına büyük bir özenle devam ediyoruz. Tarihi mezar taşlarımız, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olup bu taşların korunması ve gelecek nesillere aktarılması önemli bir sorumluluktur. Şehir genelindeki tüm tarihi mezar taşlarının bakım ve temizlik işlemlerini tamamlamayı hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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