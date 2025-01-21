Trabzon'da turizm sezonu hazırlıkları görüşüldü

Trabzon İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda turizm sezonu hazırlıkları ile yapılması planlanan tanıtım ve eğitim faaliyetleri görüşüldü.

Geçen yılın turizm verileri ve sezon değerlendirilmesi yapılan toplantıda kurul üyeleri, bu yıla ilişkin hedefler, eğitim ve tanıtım programları gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve diğer ilgililer katıldı.