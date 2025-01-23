Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor

Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezona hazırlıklarını Trabzon'da sürdürüyor.

Trabzon yanı sıra Kocaeli, Konya ve Ankara'dan Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ne (TOHM) gelen 40'a yakın milli judocu, 2 gün önce başladıkları çalışmalarına günde çift idmanla devam ediyor.

Milli takım antrenörü Mustafa Kalaycı, AA muhabirine, sezona, Bosna Hersek'te 8-9 Şubat'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'yla başlayacaklarını söyledi.

Kalaycı, hedeflerinin 2025'te güzel bir sezon geçirmek olduğunu belirterek, "Avrupa ve dünyada üçüncülük aldık, istediğimiz gibi bir sezon olmadı ama inşallah 2023'teki başarılarımızı bu sene tekrarlayacağız." dedi.

Yeni jenerasyondan ümitli olduğunu ifade eden Kalaycı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ümitler, gençler ve büyükler kategorisinde almadığımız madalya yok. Birçok şampiyonada madalya aldık, tek eksiğimiz olimpiyatlar. 2000'de en son olimpiyat şampiyonu çıkarttık ama maalesef o zamandan bu zamana çıkaramadık. İnşallah bu sezon 2028 yılındaki olimpiyatlarda derece alarak hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz."

Milli takımın antrenmanını ziyaret eden İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise çok güzel bir programa ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Burada dünya ve Avrupa derecesi yapan birçok sporcumuz var, onları inşallah daha büyük seviyelerde göreceğiz. Hedef tabii ki 2028 Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah buradaki birçok sporcumuz orada ülkemizi temsil eder. Judo Federasyonuna böyle bir faaliyeti Trabzon'da yaptıkları için teşekkür ediyorum."

Milli takım, çalışmalarını 26 Ocak'a kadar Trabzon'da sürdürecek.