TTSO'da kümelenme projesi toplantısı yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) Tekstil ve Ayakkabı Sektörü Kümelenme Projesi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda ihracat ve proje destekleri ile kümelenme projelerinin firmalara sağladığı avantajlarla ilgili sunum yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, proje ile firmaların ihracat kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çelebi, ihracat yapan firmaların ilerleyen dönemlerde daha güçlü olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle mobilya, gıda, sağlık turizmi, inşaat sektörlerinde yürüttüğümüz kümelenme projelerine tekstil ve ayakkabı sektörünü de ekliyoruz. Amacımız üyelerimizin dünya ile bağlantılarını güçlendirmek, yurt dışına mal satmalarını sağlamak."