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        Asırlık İdmanocağı 'nın 104 yıllık gururu

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un asırlık spor kulübü İdmanocağı, 104 yıldır sporcu yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:19
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        Asırlık İdmanocağı 'nın 104 yıllık gururu
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        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un asırlık spor kulübü İdmanocağı, 104 yıldır sporcu yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

        İdmanocağı adıyla 20 Ocak 1921'de kurulan ve sarı ile kırmızı renkleri alan kulüp, futbol, yüzme, basketbol, boks, briç, masa tenisi ve para yüzme branşlarında 500 sporcuyu bünyesinde barındırıyor.

        Trabzonspor Kulübünde başkanlık yapan Faruk Nafiz Özak ve Atay Aktuğ, başkanlık ve teknik direktörlük görevlerinde bulunan Özkan Sümer ile Ahmet Suat Özyazıcı'nın yanı sıra futbolcular Tolga Zengin, Mustafa Yumlu, Abdülkadir Özdemir, Samet Akaydın, Üzeyir Ergün ve hakem Barış Şimşek gibi isimler, İdmanocağı Futbol Takımı'nın formasını giydi.

        Kulüp Başkanı Vehbi Serdar Arz, AA muhabirine, Trabzon'da Cumhuriyet'in ilanından önce tüzüğe sahip ilk resmi spor kulübü olduklarını ve 104. kuruluş yıl dönümünü bir süre önce kutladıklarını söyledi.

        İdmanocağı'nın "bir kulüpten fazlası" olduğunu ifade eden Arz, kulübün Trabzonspor'un kurulmasına da destek verdiğini hatırlattı.

        Arz, babası eski başkanlarından olduğu için küçük yaştan beri kulübün içinde yer aldığını aktararak, "Amcalarım yöneticisi, ben sporcusuydum. 1989'dan beri de kulübe üyeyim. 4,5 yıldır kulübün başkanlığı bize nasip oldu. Gururluyum, övünç duyuyorum. İnşallah bundan sonra kulübümüzün olağan genel kurulunda bir başka arkadaşımıza devredeceğiz. Biz her zaman kulübümüzün yanındayız." dedi.

        Futbol ağırlıklı bir kulüp olduklarını ancak 6 branşta daha sporcu yetiştirdiklerini dile getiren Arz, "Amacımız sporcularımıza öncelikle insan olmayı öğretebilmek. Kulübümüze uymayanları belli bir süre sonra aramızdan ayırmak zorunda kalıyoruz. İdmanocaklı, parmakla gösterilebilecek bir insandır." dedi.

        - "Bu formayı bir defa giyen, bir daha çıkaramaz"

        Arz, iyi nesiller yetiştirme çabasında olduklarının altını çizerek, "Tolga Zengin, Mustafa Yumlu, Abdülkadir Özdemir, Samet Akaydın, Üzeyir Ergün, hakem Barış Şimşek, 1970 öncesi Trabzonspor'da kulüp başkanlığı yapan Atay Aktuğ, Faruk Nafiz Özak ile şampiyon teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer de İdmanocağı'nda futbol oynayan önemli isimler arasında yer aldı." diye konuştu.

        İdmanocağı'nda yetişen ve daha sonra milletvekilliği, belediye başkanlığı görevlerinde bulunan isimler de olduğunu dile getiren Arz, avukat, doktor, mühendis gibi eğitim düzeyi yüksek yaklaşık 360 üyelerinin bulunduğuna işaret etti.

        Arz, kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin 104 yıllık geçmişin mirasına sahip camiayı temsil ettiğine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu formayı bir defa giyen, bir daha çıkaramaz. Ben başkanlık gömleğini çıkaracağım, Oktay Özer arkadaş giyecek. İnşallah o da yine buradan bir arkadaşıma devredecek. 25 kişilik yönetim kurullarımızın asil üyelerinin 18 tanesi kulübün eski sporcusu, onun için o ateş sönmez. İlelebet yaşayacak umudundayım."

        Oyunculardan Emir Demirhan ise arkadaşının yönlendirmesiyle futbola başladığını sonra İdmanocağı Spor Kulübü'ne transfer olduğunu ifade ederek, "İdmanocağı'nda oynamak gurur verici çünkü diğer kulüplerden daha köklü ve daha cana yakın. O nedenle İdmanocağı'nda olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

        Futbolcu Kerem Aktürkoğlu gibi iyi futbolcu olmak istediğini anlatan Demirhan, futbolda ilerleyemediği takdirde bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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