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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan satılıyor

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:14 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:14
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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan satılıyor
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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde tezgahlarda son günlerde, istavrit ve mezgit başta olmak üzere hamsi, palamut, alabalık, barbun, somon, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

        Balıkçı Aziz Özsandıkçı, AA muhabirine, balık çeşitlerinin oldukça bol olduğunu dile getirerek, levreğin 300, mezgit ve istavritin 100-150 lira arasındaki fiyatlardan satıldığını söyledi.

        Vatandaşların balığa olan ilgisinden memnun olduklarını aktaran Özsandıkçı, bir kilogram istavritle bir ailenin oldukça makul bir fiyatla doyabileceğini belirtti.

        Kadir Pınar ise tezgahlarda balık çeşitliliğinin çok olduğunu ifade ederek, fiyatların balığın boyutuna göre değişiklik gösterdiğini vurguladı.

        İnsanların mezgit ve istavrite ilgi gösterdiğini dile getiren Pınar, en uygun fiyatlı yiyeceğin balık olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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