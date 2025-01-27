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        Trabzonsporlu Trezeguet, Al Ahly'ye transfer oldu

        Trabzonspor Kulübü, Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin Al Ahly Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 23:27 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:27
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        Trabzonsporlu Trezeguet, Al Ahly'ye transfer oldu
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        Trabzonspor Kulübü, Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin Al Ahly Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet) 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anlaşmaya göre Al Ahly Kulübünün, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin avro ödeme yapacağı, ayrıca oyuncunun 100 bin avro tutarında alacağından feragat ettiği belirtildi.

        Açıklamada, böylelikle toplamda 1 milyon 700 bin avro transfer geliri elde edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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