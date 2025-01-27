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        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, değerlendirme toplantısı yaptı:

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Özbekistan'dan Trabzon'a direk uçak seferlerinin 15 Mayıs'ta başlayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:18
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        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, değerlendirme toplantısı yaptı:
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Özbekistan'dan Trabzon'a direk uçak seferlerinin 15 Mayıs'ta başlayacağını belirtti.

        Çelebi, Mahzar Afacan Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, iki yıllık görev süresini değerlendirdi.

        Su ürünlerine yönelik organize sanayi bölgesi konusunda uygun bir yer arayışında olduklarını ifade eden Çelebi, "Uygun yer dediğimizde bu koku için çevreyi rahatsız edici, hem çıkan sudan hem de kokudan dolayı çevre kirliliği var. Denize aksa organik olduğu için çok bir zararı yok ama koku yaptığı için zararı var. Kıyılardan değil daha çok iç bölgelerde bir alanda olması gerektiğini düşünerek bu yönde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

        Çelebi, Tiflis ile Trabzon arasındaki uçak seferlerinin ramazandan sonra daha dolu olmasını beklediklerini dile getirerek, "Özbekistan'dan 15 Mayıs'ta direk uçak seferleri başlatıyoruz. Trabzon'u bir buluşma noktası gibi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Soçi'den gelen gemiye ticaret konusunda Trabzon'un çok destek olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Çelebi, Kuzey Afrika ülkeleri ile Mısır'daki turistleri kente getirebilmek için çalışma yaptıklarını belirterek, turistlerin Trabzon'da vakit geçireceği alanların oluşturulması gerektiğine işaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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