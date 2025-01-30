Trabzon'da kişiye özel implant projesi için protokol imzalandı

Trabzon'da, "Kişiye Özel İmplant Altyapısının Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi Projesi (METAM)" kapsamında protokol imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek proje için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda (DOKA) imza töreni düzenlendi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar'ın katılımıyla imzalanan protokol ile Trabzon ve tüm Türkiye'ye hizmet vereceği belirtildi.

47 milyon 300 bin lira bütçesi bulunan proje ile modern 3B yazıcı teknolojileri ve ileri üretim altyapıları ile kişiye özel uyumlu implant tasarımı ve üretiminde Türkiye'de öncü bir merkez kurulacağı kaydedildi.