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        Trabzon'da kişiye özel implant projesi için protokol imzalandı

        Trabzon'da, "Kişiye Özel İmplant Altyapısının Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi Projesi (METAM)" kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:30
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        Trabzon'da kişiye özel implant projesi için protokol imzalandı
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        Trabzon'da, "Kişiye Özel İmplant Altyapısının Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi Projesi (METAM)" kapsamında protokol imzalandı.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek proje için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda (DOKA) imza töreni düzenlendi.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar'ın katılımıyla imzalanan protokol ile Trabzon ve tüm Türkiye'ye hizmet vereceği belirtildi.

        47 milyon 300 bin lira bütçesi bulunan proje ile modern 3B yazıcı teknolojileri ve ileri üretim altyapıları ile kişiye özel uyumlu implant tasarımı ve üretiminde Türkiye'de öncü bir merkez kurulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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