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        Trabzonspor, ligde 10 sezondur Kayseri deplasmanında kaybetmiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:13
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        Trabzonspor, ligde 10 sezondur Kayseri deplasmanında kaybetmiyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi.

        Bordo-mavililer, Bellona Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.

        - 56. kez karşılaşacaklar

        Trabzonspor ile Bellona Kayserispor, Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

        Bugüne dek 2 takım arasında oynanan 55 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 13 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 karşılaşmayı da Kayserispor kazandı.

        - Trabzonspor'dan 103 gol

        Trabzonspor, bugüne dek ligde rakibi karşısında 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 35'ini deplasmanlarda kaydetti.

        Bellona Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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