Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol'u 97-70 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol'u 97-70 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılıklı üç atışlarla başlayan ilk periyot 22-22 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyotta boyalı alanda etkili olan Trabzonspor, ilk yarıyı 50-32 önde tamamladı.
Ty Gordon ile James Frazier'ın karşılıklı sayılarıyla geçilen üçüncü periyot, 75-52 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, son periyotta da etkili oyununu sürdüren Trabzonspor, parkeden 97-70 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve iki maç eksiği bulunan Trabzonspor puanını 37'ye yükseltirken, bir maçı eksiği olan Balıkesir temsilcisinin puanıysa 33 oldu.
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