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        Trabzonspor, Umut Bozok ile yollarını ayırdı

        Trabzonspor Kulübü, Umut Dilan Bozok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:42
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        Trabzonspor, Umut Bozok ile yollarını ayırdı
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        Trabzonspor Kulübü, Umut Dilan Bozok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Umut Bozok'a fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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