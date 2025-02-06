Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 kişiye umut olacak

Trabzon'da motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki Cihat Emre Çelik'in organları 5 kişiye nakledilecek.

Beşikdüzü ilçesinde 30 Ocak'ta motosiklet kazası geçiren Çelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne tedavi altına alındı

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çelik'in, beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Nakil için KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Birimi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karaciğer Nakli ekibiyle iletişime geçti.

Samsun'dan gelen ekipler, Çelik'ten alınan karaciğeri Samsun'a, sol böbreği Sivas'a, sağ böbreği İstanbul'a, korneaları da Samsun'daki doku bankasına ulaştıracak.

- "Vatandaşlarımızdan isteğimiz organ nakli konusunda hassasiyet göstermeleri"

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, hastanelerde çalışan hekimler ve sağlık personelleri olarak hedeflerinin hastalarının sağlıklarına yeniden kavuşmalarını sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Bunun için çaba sarf ettiklerini dile getiren Tekinbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hastamız rahmeti rahmana kavuştu. Bizi üzdü ama bu hastamızın organlarının başka hastalara can olması, sağlık olması, şifa olması hem onun ebedi ahiretteki sevaplarının artması konusunda hem de bizlerin böyle bir olaya vesile olmamız konusunda bizleri de mutlu etti. İnşallah vatandaşlarımızdan da isteğimiz organ nakli konusunda daha hassasiyet göstermeleri ve kaybedilen hastaların organlarının başka hastalara şifa olmasını sağlamaları."

Tekinbaş, organ nakli konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Bu konuda çalışmalarımız inşallah çok yakın zamanda tekrar transplantasyon ünitemizin açılmasıyla beraber hastanemizde de başlayacak. Hem diğer hastanelerden gelen hastalara organ temini hem de kendi hastalarımıza organ bulup organ nakli konusunda tekrar ülkemizin gelmiş olduğu noktayı bir adım daha ileri götürmenin çabası içerisinde olacağız." diye konuştu.

Ailelerin konu hakkındaki hassasiyetlerine de dikkati çeken Tekinbaş, "İnşallah her geçen gün organ nakli konusunda vatandaşımızın ilgisi ve arzusu artacaktır ve birçok organ eksikliği ve organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybeden insanların mutlu bir şekilde yaşamına vesile olacaklardır." dedi.