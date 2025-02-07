Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        İnşası devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'nin yüzde 70'i tamamlandı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden biri olarak tasarlanan ve 2025 sonunda tamamlanması planlanan Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşası devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'nin yüzde 70'i tamamlandı
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden biri olarak tasarlanan ve 2025 sonunda tamamlanması planlanan Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla ilerliyor.

        Akyazı Mahallesi'nde 275 bin metrekarede inşası devam eden hastanenin temelinde, depremin hasar potansiyelini düşürmek için 762 sismik izolatör kullanıldı.

        Trabzon'un yanı sıra bölge illere de hizmet vermesi beklenen 900 yataklı şehir hastanesi, 43 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde planlandı.

        Onkoloji merkezi ve gen laboratuvarı gibi donanımların da yer alacağı hastane, altyapısının yanı sıra nitelikli hizmetleriyle hastalara beş yıldızlı otel konforunda hizmet sağlayacak.

        Kentin sağlık turizmine de katkı sağlaması planlanan hastanenin, 2025 sonu itibarıyla hizmete girmesi planlanıyor.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kenti ziyaretinde yüklenici firmadan Trabzon Şehir Hastanesi'nin Ekim 2025 sonu itibarıyla biteceğinin taahhüdünü aldığını söyledi.

        Şehir Hastanesi inşaatının hızla yükseldiğini belirten Usta, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gelişinde de 2025 yılı içerisinde biteceğinin müjdesi verilmiş oldu. İnşallah gidişat da öyle gösteriyor. Bir aksilik olmadığı takdirde 2025 yılı sonunda biz o binaya girebilecek duruma gelmiş olacağız." dedi.

        Usta, hastanenin inşaat sürecinin yüzde 70'inin tamamlandığını ifade ederek, "Kaba inşaatın çoğu bitmiş oldu. Gövdede bir kısım çalışmalar devam ediyor. Onun dışında dış cephe giydirmeleri, içerideki tesisat gibi çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

        - Hastane son teknolojik cihazlarla donatılacak

        Şehir hastanesinin altyapısı ve tam donanımlı sunacağı hizmetlere dikkati çeken Usta, hastanenin son teknolojik cihazlarla verilecek teşhis ve tedavinin yanı sıra depreme karşı dayanıklılığı, yağmur sularının geri dönüşümüyle de ön plana çıkacağının altını çizdi.

        Usta, hastanenin hizmete alınmasıyla sağlık turizmine de önemli katkı sağlanacağını kaydetti.

        Şehir hastanesiyle ciddi oranda yatak ve yoğun bakım yatak sayısını artırmayı umut ettiklerini anlatan Usta, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bunlar bizim ilimizin özellikle rahatlaması açısından önemli noktalar. Diğer taraftan şehrin bütünsel yaklaşımını sağlayabilmemiz için kalp, doğum, çocuk için bir başka yere gidilmesi gibi durumları ortadan kaldırarak tek merkezde tüm branşların hizmetinin alınabileceği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah bunlarla şehir hastanemiz daha da öne çıkmış olacak. Tabi içerisinde onkoloji merkezi ile gen laboratuvarı ve diğer bir çok hizmetiyle halkımız bunu hissedecek."

        Usta, şehir hastanesinin Trabzon'un en büyük projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, hastane inşaatının yanı sıra ulaşım noktasında da önemli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor

        Benzer Haberler

        Ormancılar 20 bin kişiye yangın eğitimi verecek
        Ormancılar 20 bin kişiye yangın eğitimi verecek
        Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
        Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
        Trabzon'da "Sesinizi Duyan Var" adlı resim sergisi açıldı
        Trabzon'da "Sesinizi Duyan Var" adlı resim sergisi açıldı
        Trabzon'da "6 Şubat Depremlerinin İzleri" paneli düzenlendi
        Trabzon'da "6 Şubat Depremlerinin İzleri" paneli düzenlendi
        Trabzon'da kalkan balıklarının yaşlarını belirleme çalışması yapıldı
        Trabzon'da kalkan balıklarının yaşlarını belirleme çalışması yapıldı
        Trabzon İŞKUR Müdürü Kaba, KTÜ'yü ziyaret etti
        Trabzon İŞKUR Müdürü Kaba, KTÜ'yü ziyaret etti