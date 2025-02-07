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        Trabzon'da site bahçesine devrilen otomobildeki anne ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ve oğlunun yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:07
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        Trabzon'da site bahçesine devrilen otomobildeki anne ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ve oğlunun yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Çukurçayır Mahallesi'nde önceki gün T.Ş'nin (36) park etmeye çalıştığı 34 MAS 737 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, park etmeye çalışılan aracın kontrolden çıkarak yamaçtaki demir korkuluklara çarpıp sitenin bahçesine devrilmesi yer alıyor.

        Kazada yaralanan anne ve oğlu M.Ş'nin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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