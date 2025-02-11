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        TTSO'da istişare toplantısı gerçekleştirildi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) maden, beton, çimento ve mermer sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileriyle istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:32
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        TTSO'da istişare toplantısı gerçekleştirildi
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) maden, beton, çimento ve mermer sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileriyle istişare toplantısı düzenlendi.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odada gerçekleştirilen toplantıya, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, bazı meclis üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi imar planlarında sanayi alanlarının oluşturulması, inşaat malzemeleri üretimi ve mermerciler sitesi ihtisas bölgesinin oluşturulması, nitelikli personel istihdamı için ilgili kurumlarla proje hazırlanması, sektördeki stajyer öğrenci yetersizliği, SGK ve vergi borçlarına faizsiz yapılandırma olanağı tanınması, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve diğer altyapı sorunları, yurt dışında yatırım imkanları, sektöre yönelik kümelenme projeleri gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

        Çelebi, ihracatın önemini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde ihracat yapan firmalarımızın ayakta kalması daha kolay olacak. Bu nedenle gerek tek, gerekse ortaklıklar yaparak firmalarımızın mutlaka ihracat yapması lazım. Odamız da yürüttüğü kümelenme projeleri, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi başta olmak üzere birçok yönden firmalarımızın dışa açılmasına yardımcı olmaktadır. İhracat yapmak isteyen firmalarımıza oda olarak her türlü yardıma hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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