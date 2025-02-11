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        TRAMAR'dan 73 bin kişi alışveriş yaptı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince sosyal market TRAMAR'dan 73 bin 88 kişi alışveriş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:06
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        TRAMAR'dan 73 bin kişi alışveriş yaptı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesince sosyal market TRAMAR'dan 73 bin 88 kişi alışveriş yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların et, süt ürünleri ve temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla 15 Kasım 2024'te faaliyete geçirilen sosyal market TRAMAR'dan bugüne kadar 73 bin 88 kişi alışveriş yaptı.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu değerlendirmesine yer verildi:

        "TRAMAR ile piyasaya kıyasla ortalama yüzde 30'a varan indirimlerle vatandaşlarımızın sofralarına kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunuyoruz. Bugüne kadar 73 bin 88 vatandaşımızın bu hizmetten faydalanmış olması projenin ne kadar doğru ve gerekli bir adım olduğunu ortaya koyuyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın refahını artırmak ve onların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. TRAMAR, sadece ekonomik bir proje değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenini kazanmış, onların ihtiyaçlarına cevap veren bir sosyal sorumluluk projesidir. Bundan sonra da benzer projelerle vatandaşlarımıza hizmeti sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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