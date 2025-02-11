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        Trabzon'da "Aslı ile Limon Dişler Diyarında" kitabı çocuklara tanıtıldı

        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan "Aslı ile Limon Dişler Diyarında Kitabı"nın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:50
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        Trabzon'da "Aslı ile Limon Dişler Diyarında" kitabı çocuklara tanıtıldı
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        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan "Aslı ile Limon Dişler Diyarında Kitabı"nın tanıtımı yapıldı.

        Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, ilkokul öğrencileri, öğretmen ve veliler katıldı.

        Usta, özellikle çocukların diş sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Tüm amacımız sizlerin daha sağlıklı olabilmesi ve geleceğimizin daha sağlıklı temeller üzerine kurulabilmesidir." dedi.

        Konuşmaların ardından kitaptaki hikayeler çeşitli görsellerle ekrana yansıtıldı, ayrıca Akçaabat Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri diş sağlığıyla ilgili tiyatro oyunu sahneledi.

        Kitabın editör ve yazarlarından Tuğba Çolak, yazar Esra Yıldız ile resimleri çizen Müjde Selin Kalaycı, çocukların sorularını yanıtladı.

        Usta'nın çocuklara kitap hediye ettiği program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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