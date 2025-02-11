Trabzon'da "Aslı ile Limon Dişler Diyarında" kitabı çocuklara tanıtıldı

Kitabın editör ve yazarlarından Tuğba Çolak, yazar Esra Yıldız ile resimleri çizen Müjde Selin Kalaycı, çocukların sorularını yanıtladı.

Konuşmaların ardından kitaptaki hikayeler çeşitli görsellerle ekrana yansıtıldı, ayrıca Akçaabat Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri diş sağlığıyla ilgili tiyatro oyunu sahneledi.

Usta, özellikle çocukların diş sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Tüm amacımız sizlerin daha sağlıklı olabilmesi ve geleceğimizin daha sağlıklı temeller üzerine kurulabilmesidir." dedi.

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