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        Trabzonspor, Serkan Asan'ın Iğdırspor'a geçici transferini duyurdu

        Trabzonspor, sağ bek Serkan Asan'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Iğdırspor ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 21:35 Güncelleme: 11.02.2025 - 21:35
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        Trabzonspor, Serkan Asan'ın Iğdırspor'a geçici transferini duyurdu
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        Trabzonspor, sağ bek Serkan Asan'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Iğdırspor ile anlaştı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Serkan Asan'ın, Iğdırspor Kulübüne 2024/2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Anlaşmaya göre oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetlerinin Iğdırspor Kulübü tarafından karşılanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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