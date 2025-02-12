Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışma ile tamamlandı.

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