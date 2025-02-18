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        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polisin cenazesi Trabzon'da defnedildi

        Çanakkale'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Samet Bayraktar'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:29
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        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polisin cenazesi Trabzon'da defnedildi
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        Çanakkale'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Samet Bayraktar'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Bayraktar için Arsin ilçesindeki Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Bayraktar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve vatandaşlar katıldı.

        Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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