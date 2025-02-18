Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polisin cenazesi Trabzon'da defnedildi

Törene, Bayraktar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.