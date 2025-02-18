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        Trabzon'da "Karbon Ayak İzi Yönetimi" konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi

        Trabzon'da, "Karbon Ayak İzi Yönetimi" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:18
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        Trabzon'da "Karbon Ayak İzi Yönetimi" konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi
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        Trabzon'da, "Karbon Ayak İzi Yönetimi" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, kapasite raporuna sahip üretici firmalara yönelik karbon ayak izi yönetimi için veri toplama ve kurumsal karbon ayak izi hesaplama eğitimi organize edildi.

        TTSO Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, karbon ayak izinin azaltılmasında daha iyi sonuçlar alınabilmesi için firmalar arasında iş birliği ve veri akışının sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

        Toplantıya katılan firmaların kendi aralarında tanışmalarının çok önemli olduğunun altını çizen Baş, "Trabzon'da üretim gerçekleştiren firmalarımızın önemli bir kısmı bu toplantıya katıldı. Burada yapılacak eğitimin ardından firmaların birbiri ile olan veri akışı ve iş birliğinin bu konuda daha fazla ilerlememize fayda sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Enerjisa Üretim QuickCarbon Satış Yöneticisi Özhan Yavaş da sürdürülebilir, dengeli bir yaşam için bu çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

        Sürdürülebilirlik ve İş Geliştirme uzmanları Sena Yüzgeç ve Elif Akkoç'ın da sunum yaptığı toplantıya, firma temsilcileri ve çalışanlar katıldı.

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